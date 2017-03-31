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В.Гройсман: 12 млрд грн коштів спецфонду розподілено по різних програмах

В.Гройсман: 12 млрд грн коштів спецфонду розподілено по різних програмах

Київ • УНН

 • 16779 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Кошти спеціального фонду Державного бюджету у 12 млрд грн розподілено по різних програмах. Про це на сьогоднішній зустрічі "Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання" повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

"Ми заклали у спецфонд 12 млрд грн всього і розподілили їх по різних програмах, але я вважаю, що у першому півріччі можливо буде говорити про те, що ці кошти надійдуть вже до Державного бюджету. Тому ми оптимістично дивимося на те, що ми все абсолютно профінансуємо, в тому числі і за кошти спеціального фонду", - сказав В.Гройсман, відповідаючи на запитання, коли кошти спецфонду (1 млрд грн - ред.) будуть перенаправлені у регіони.

Нагадаємо, В.Гройсман повідомив, що видатки на тергромади у 2017 році становлять 1,5 млрд грн.

Українські Національні Новини

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