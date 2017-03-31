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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 94350 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114449 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126999 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123151 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106383 просмотра

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В.Гройсман: 12 млрд грн средств спецфонда распределены по разным программам

В.Гройсман: 12 млрд грн средств спецфонда распределены по разным программам

Киев  •  УНН

 • 16779 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Средства специального фонда Государственного бюджета в 12 млрд грн распределены по различным программам. Об этом на сегодняшней встрече "Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи" сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Мы заложили в спецфонд 12 млрд грн всего и распределили их по разным программам, но я считаю, что в первом полугодии можно будет говорить о том, что эти средства поступят уже в Государственный бюджет. Поэтому мы оптимистично смотрим на то, что мы все абсолютно профинансируем, в том числе и за счет специального фонда", - сказал В.Гройсман, отвечая на вопрос, когда средства спецфонда (1 млрд грн - ред.) будут перенаправлены в регионы.

Напомним, В.Гройсман сообщил, что расходы на теробщин в 2017 году составляют 1,5 млрд грн.

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