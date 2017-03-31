В.Гройсман: 12 млрд грн средств спецфонда распределены по разным программам

"Мы заложили в спецфонд 12 млрд грн всего и распределили их по разным программам, но я считаю, что в первом полугодии можно будет говорить о том, что эти средства поступят уже в Государственный бюджет. Поэтому мы оптимистично смотрим на то, что мы все абсолютно профинансируем, в том числе и за счет специального фонда", - сказал В.Гройсман, отвечая на вопрос, когда средства спецфонда (1 млрд грн - ред.) будут перенаправлены в регионы.

Напомним, В.Гройсман сообщил, что расходы на теробщин в 2017 году составляют 1,5 млрд грн.