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В.Грицак: свідки бачили скидання з літальних апаратів засобів, що спричинили вибухи на Харківщині

В.Грицак: свідки бачили скидання з літальних апаратів засобів, що спричинили вибухи на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Свідки бачили, як із літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію та вибухи на складах 65-го ракетно-артилерійського арсеналу Міноборони у районі Балаклії на Харківщині. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час прес-конференції, передає УНН.

"Встановлено свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу з літального апарату скинули засоби, які ініціювали пізніше вибухи і детонацію. Більше сказати, на жаль, я не можу, тому що в мене немає дозволу слідчого на розголошення", - сказав він.

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.

Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.

За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.

Наразі відомо про одну постраждалу.

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