В.Грицак: свідки бачили скидання з літальних апаратів засобів, що спричинили вибухи на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Свідки бачили, як із літального апарата було скинуто засоби, що спричинили детонацію та вибухи на складах 65-го ракетно-артилерійського арсеналу Міноборони у районі Балаклії на Харківщині. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак під час прес-конференції, передає УНН.
"Встановлено свідків, які бачили, як на склади 65-го арсеналу з літального апарату скинули засоби, які ініціювали пізніше вибухи і детонацію. Більше сказати, на жаль, я не можу, тому що в мене немає дозволу слідчого на розголошення", - сказав він.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Наразі відомо про одну постраждалу.