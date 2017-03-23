Грицак: свидетели видели сброса с летательных аппаратов средств, повлекших взрывы на Харьковщине

"Установлено свидетелей, которые видели, как на склады 65-го арсенала с летательного аппарата сбросили средства, которые инициировали позже взрывы и детонацию. Больше сказать, к сожалению, я не могу, потому что у меня нет разрешения следователя на разглашение", - сказал он.

По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов . Сейчас эвакуированы более 19 тыс. Человек .

Город Балаклея отключены от газоснабжения . Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта .

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства .

Известно об одной пострадавшей .