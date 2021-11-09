В Гренландії виявили динозавра, який жив 214 мільйонів років тому
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вчені виявили перший вид динозавра, який жив на Гренландії 214 мільйонів років тому, і назвали його "Холодна кістка". Про це інформує Sky News, передає УНН.
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Тварина, відома як Іссі Саанек на рідній мові інуїтів, є травоїдною твариною середнього розміру з довгою шиєю і була попередником таких зауроподів, як брахіозавр, найбільших наземних тварин.
Перші останки динозавра, два добре збережених черепа, були знайдені в 1994 році, але тоді ще не було ясно, що вони належать до абсолютно нового виду.
Міжнародна група дослідників з Португалії, Данії та Німеччини, включаючи Університет Мартіна Лютера Галле-Віттенберг (MLU), повідомила про відкриття в журналі Diversity.
Коли динозавр був живий, під час пізнього тріасового періоду, суперконтинент Пангея розпадався, і Атлантичний океан почав формуватися.
"У той час на Землі відбувалися зміни клімату, які дозволили першим динозаврам, які харчуються рослинами, дістатися до Європи і за її межі", — пояснив професор Ларс Клемменсен з Копенгагенського університету.
Команда провела мікро-КТ-сканування виявлених кісток, що дозволило їм створити цифрові 3D-моделі внутрішніх структур і кісток, які все ще покриті осадом.
"Анатомія двох черепів унікальна в багатьох відношеннях, наприклад, у формі та пропорціях кісток. Ці зразки, безумовно, належать до нового виду", - сказав провідний автор Віктор Беккарі, який проводив аналізи в Лісабонському університеті NOVA.
За словами вчених, два черепа належали неповнолітній і майже дорослій особині.
Новий гренландський динозавр відрізняється від усіх інших зауроподів, виявлених на даний момент, але дослідники сказали, що він має певну схожість з динозаврами, знайденими в Бразилії.
За словами вчених, ці три види утворюють групу під назвою платозавриди, "відносно граціозні двоногі, які досягають довжини від 3 до 10 метрів".
Дослідники додають, що після завершення наукової роботи скам’янілості будуть передані в Музей природознавства Данії.
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