В Гренландии обнаружили динозавра, который жил 214 миллионов лет назад

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Животное, известное как Исси Саанек на родном языке инуитов, является травоядным животным среднего размера с длинной шеей и было предшественником таких зауроподов, как брахиозавр, крупнейших наземных животных.

Первые останки динозавра, два хорошо сохранившихся черепа, были найдены в 1994 году, но тогда еще не было ясно, что они принадлежат к совершенно новому виду.

Международная группа исследователей из Португалии, Дании и Германии, включая Университет Мартина Лютера Галле-Виттенберг (MLU), сообщила об открытии в журнале Diversity.

Когда динозавр был жив, во время позднего триасового периода суперконтинент Пангея распадался, и Атлантический океан начал формироваться.

"В то время на Земле происходили изменения климата, которые позволили первым динозаврам, которые питаются растениями, добраться до Европы и за ее пределы", — пояснил профессор Ларс Клемменсен из Копенгагенского университета.

Команда провела микро-КТ-сканирование обнаруженных костей, что позволило им создать цифровые 3D-модели внутренних структур и костей, которые все еще покрыты осадком.

"Анатомия двух черепов уникальна во многих отношениях, например, в форме и пропорциях костей. Эти образцы, безусловно, относятся к новому виду", - сказал ведущий автор Виктор Беккари, который проводил анализы в Лиссабонском университете NOVA.

По словам ученых, два черепа принадлежали несовершеннолетней и почти взрослой особи.

Новый гренландский динозавр отличается от всех других зауроподов, обнаруженных на данный момент, но исследователи сказали, что он имеет некоторое сходство с динозаврами, найденными в Бразилии.

По словам ученых, эти три вида образуют группу под названием платозавриды "относительно грациозные двуногие, которые достигают длины от 3 до 10 метров".

Исследователи добавляют, что после завершения научной работы окаменелости будут переданы в Музей естествознания Дании.

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