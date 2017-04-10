В.Гонтарева заявила, що планувала бути на посаді коротший термін
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Валерія Гонтарева планувала перебувати на посаді голови Національного банку України коротший термін. Про це вона заявила на брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Я з самого початку наголошувала, що йду до НБУ робити реформи. Для себе я планувала ще більш короткий термін перебування на посаді голови НБУ. Але залишити реформування банківської системи у критичний час для неї я не могла”, — сказала В.Гонтарева.
За її словами, наразі забезпечено макрофінансову стабільність, країна перейшла на гнучкий валютний курс і започаткувала нову монетарну політику.
Голова НБУ також нагадала про успішну співпрацю з МВФ, що дозволило збільшити золотовалютні резерви до 16,7 млрд дол.
“Ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків та посилили її стійкість на майбутнє. Банки здорові, прозорі та готові відновити кредитування”, — зазначила В.Гонтарева.
Також за її словами, реформовано сам НБУ і переформатовано його у потужну модерну інституцію.
“Я вважаю, що моя місія повністю видана”, — сказала В.Гонтарева.
Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.