В.Гонтарева заявила, что планировала занимать должность более короткий срок
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Валерия Гонтарева планировала находиться в должности председателя Национального банка Украины более короткий срок. Об этом она заявила на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Я с самого начала подчеркивала, что иду в НБУ проводить реформы. Для себя я планировала еще более короткий срок пребывания в должности главы НБУ. Но оставить реформирования банковской системы в критическое время для нее я не могла", - сказала В.Гонтарева.
По ее словам, в настоящее время обеспечен макрофинансовой стабильности, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику.
Глава НБУ также напомнила о успешное сотрудничество с МВФ, что позволило увеличить золотовалютные резервы до 16,7 млрд долл.
"Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. Банки здоровые, прозрачные и готовы возобновить кредитование", - отметила В.Гонтарева.
Также по ее словам, реформирован сам НБУ и переформатирован в мощный современный институт.
"Я считаю, что моя миссия полностью выполнена", - сказала В.Гонтарева.
Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.