В.Гонтарева заявила, коли готова подати у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що готова подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура “професіонала і технократа”. Про це вона заявила на бізнес-форумі в Києві, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Наразі рано говорити про прощальну вечірку”, – сказала В.Гонтарева, додавши, що вона чекає коли буде запропонована кандидатура “професіонала і технократа”.
Також вона нагадала, що, відповідно до законодавства, за місяць попередить про свою відставку із Нацбанку.
Як повідомляв УНН, Голова Національного банку України Валерія Гонтарева не виключає своєї відставки після підписання меморандуму з МВФ.