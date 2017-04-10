В.Гонтарева вже запропонувала Президенту можливі кандидатури на посаду голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева подала Президенту України Петру Порошенко рекомендації щодо наступного кандидата на посаду голови Нацбанку ще три місяці тому. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
“Я з Президентом про це говорила, ще три місяці тому, кого я бачу можливими кандидатами”, — сказала В.Гонтарева.
Вона підкреслила, що надала рекомендації щодо наступника, але рішення щодо кандидата на пост голови НБУ прийматиме Президент України Петро Порошенко.
Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.