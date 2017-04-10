В.Гонтарева уже предложила Президенту возможные кандидатуры на должность главы НБУ

“Я с Президентом об этом говорила, еще три месяца назад, кого я вижу возможными кандидатами”, — сказала В.Гонтарева.

Она подчеркнула, что предоставила рекомендации относительно преемника, но решение относительно кандидата на пост главы НБУ принимать Президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.