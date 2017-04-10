В.Гонтарева уже предложила Президенту возможные кандидатуры на должность главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала Президенту Украины Петру Порошенко рекомендации относительно следующего кандидата на должность главы Нацбанка еще три месяца назад. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
“Я с Президентом об этом говорила, еще три месяца назад, кого я вижу возможными кандидатами”, — сказала В.Гонтарева.
Она подчеркнула, что предоставила рекомендации относительно преемника, но решение относительно кандидата на пост главы НБУ принимать Президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.