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В.Гонтарева: Україна ризикує втратити підтримку міжнародних кредиторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Україна стоїть перед загрозою залишитися без підтримки міжнародних організацій, зокрема, може не отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду у 1,3 млрд дол. до кінця цього року, через що знову доведеться змінювати прогноз щодо валютних резервів. Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на засіданні ради НБУ, передає кореспондент УНН.

В.Гонтарева: Україна ризикує втратити підтримку міжнародних кредиторів

"Україна стоїть перед загрозою залишитися без підтримки міжнародних організацій. Цього року ми вже тричі змінювали наш прогноз по валютних резервах. Зараз наш базовий прогноз по валютних резервах – це 17,5 млрд доларів", - зауважила голова НБУ.

При цьому вона додала, що цей прогноз передбачає 600 млн євро від Європейського Союзу та 1,3 млрд від Міжнародного валютного фонду. "На жаль, ми маємо дуже високі ризики, що ми не отримаємо цей транш наступний цього року і нам знову доведеться змінювати наш прогноз", - сказала В.Гонтарева.

"Наступного року, за нашими прогнозами, ми повинні отримати 4 транші Міжнародного валютного фонду на 5,4 млрд дол. І нам необхідно сплатити більш ніж 2,5 млрд на обслуговування наших боргів та вже повертати перший транш - мільярд доларів в "стенд-бай" програму. Ми маємо резервів сьогодні 15,5 млрд доларів, то ми почнемо втрачати ці резерви кожного дня", - додала голова НБУ.

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