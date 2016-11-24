В.Гонтарева: Украина рискует потерять поддержку международных кредиторов

"Украина стоит перед угрозой остаться без поддержки международных организаций. В этом году мы уже трижды меняли наш прогноз по валютным резервам. Сейчас наш базовый прогноз по валютным резервам - это 17,5 млрд долларов", - отметила глава НБУ.

При этом она добавила, что этот прогноз предполагает 600 млн евро от Европейского Союза и 1,3 млрд от Международного валютного фонда. "К сожалению, мы имеем очень высокие риски, что мы не получим этот транш следующий в этом году и нам снова придется менять наш прогноз", - сказала В.Гонтарева.

"В следующем году, по нашим прогнозам, мы должны получить 4 транша Международного валютного фонда на 5,4 млрд долл. И нам необходимо оплатить более чем 2,5 млрд на обслуживание наших долгов и уже возвращать первый транш - миллиард долларов за "стэнд-бай" программу. Мы имеем резервов сегодня 15,5 млрд долларов, то мы начнем терять эти резервы каждый день", - добавила глава НБУ.