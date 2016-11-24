В.Гонтарева: Украина рискует потерять поддержку международных кредиторов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина стоит перед угрозой остаться без поддержки международных организаций, в частности, может не получить очередной транш от Международного валютного фонда в 1,3 млрд долл. до конца этого года, из-за чего опять придется менять прогноз относительно валютных резервов. Об этом заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на заседании совета НБУ, передает корреспондент УНН.
"Украина стоит перед угрозой остаться без поддержки международных организаций. В этом году мы уже трижды меняли наш прогноз по валютным резервам. Сейчас наш базовый прогноз по валютным резервам - это 17,5 млрд долларов", - отметила глава НБУ.
При этом она добавила, что этот прогноз предполагает 600 млн евро от Европейского Союза и 1,3 млрд от Международного валютного фонда. "К сожалению, мы имеем очень высокие риски, что мы не получим этот транш следующий в этом году и нам снова придется менять наш прогноз", - сказала В.Гонтарева.
"В следующем году, по нашим прогнозам, мы должны получить 4 транша Международного валютного фонда на 5,4 млрд долл. И нам необходимо оплатить более чем 2,5 млрд на обслуживание наших долгов и уже возвращать первый транш - миллиард долларов за "стэнд-бай" программу. Мы имеем резервов сегодня 15,5 млрд долларов, то мы начнем терять эти резервы каждый день", - добавила глава НБУ.