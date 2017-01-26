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В.Гонтарева очікує підписання меморандуму з МВФ "дуже скоро"

В.Гонтарева очікує підписання меморандуму з МВФ "дуже скоро"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Україна скоро підпише меморандум з Міжнародний валютним фондом. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.

"Я вважаю, що ми дуже скоро підпишемо меморандум і вже МВФ оголосить про дату про те, коли МВФ уже буде приймати рішення", - сказала В.Гонтарева.

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Вона зазначила, що з МВФ уже все узгоджено і наразі Кабмін доопрацьовує технічні деталі підписання меморандуму з МВФ.

"У мене немає сумнівів, що це рішення буде підтримано", - уточнила голова НБУ.

Як повідомляв УНН,  16 вересня минулого року Україна отримала кошти третього траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою співпраці.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.

Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

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