В.Гонтарева ожидает подписания меморандума с МВФ "очень скоро"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украина скоро подпишет меморандум с Международным валютным фондом. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что мы очень скоро подпишем меморандум и уже МВФ объявит о дате о том, когда МВФ уже будет принимать решение", - сказала В.Гонтарева.
Она отметила, что с МВФ уже все согласовано и сейчас Кабмин дорабатывает технические детали подписания меморандума с МВФ.
"У меня нет сомнений, что это решение будет поддержано", - уточнила глава НБУ.