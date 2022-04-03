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В Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти виводять свою техніку з деяких територій України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні і авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти виводять свою техніку з деяких територій України

Деталі

Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення “добровольчих” батальйонів з мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.

На Поліському напрямку. Окупанти продовжують виведення підрозділів на територію республіки білорусь. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів з територій нашої держави до російської федерації та республіки білорусь.

Триває виведення до російської федерації (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась.

Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи ЗСУ та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледару та Мар’їнки. Успіху не досягли.

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