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В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты выводят свою технику с некоторых территорий Украины

Киев • УНН

 • 195465 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты выводят свою технику с некоторых территорий Украины

Детали

Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание “добровольческих” батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

На Полесском направлении. Оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию республики беларусь. Во время отвода войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

На Северщине враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в российскую федерацию и Республику Беларусь.

Длится вывод в российской федерации (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавшие в направлении города Бровары. Обеспечение вывода войск осуществляет батальонно-тактическая группа 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Слобожанщине противник продолжает частичное блокирование города Харькова и осуществляет обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем различных типов. Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась.

Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе и с применением беспилотных летательных аппаратов.

На Донецком направлении противник продолжает осуществлять огневой влияние на некоторые подразделения ВСУ и вести штурмовые действия на отдельных направлениях. Основные усилия оккупанты продолжали сосредоточивать на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке наступления на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе до Угледара и Марьинки. Успеха не достигли.

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