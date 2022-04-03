В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты выводят свою технику с некоторых территорий Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Продолжается подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание “добровольческих” батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.
На Полесском направлении. Оккупанты продолжают вывод подразделений на территорию республики беларусь. Во время отвода войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.
На Северщине враг завершил вывод подразделений с территорий нашего государства в российскую федерацию и Республику Беларусь.
Длится вывод в российской федерации (через Сумскую область) подразделений из состава 2 общевойсковой армии Центрального военного округа, действовавшие в направлении города Бровары. Обеспечение вывода войск осуществляет батальонно-тактическая группа 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Слобожанщине противник продолжает частичное блокирование города Харькова и осуществляет обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем различных типов. Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась.
Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе и с применением беспилотных летательных аппаратов.
На Донецком направлении противник продолжает осуществлять огневой влияние на некоторые подразделения ВСУ и вести штурмовые действия на отдельных направлениях. Основные усилия оккупанты продолжали сосредоточивать на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке наступления на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе до Угледара и Марьинки. Успеха не достигли.