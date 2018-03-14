В Генконсульстві Угорщини не радять своїм громадянам відвідувати Закарпаття 16-18 березня через можливі провокації
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральне консульство Угорщини не радить громадянам Угорщини відвідувати Закарпаття протягом 16-18 березня через можливі провокації. Про це йдеться у заяві дипломатичної установи на її сторінці у мережі Facebook, повідомляє УНН.
15 березня на Закарпатті святкують річницю створення Карпатської України, а 17 березня в Ужгороді місцевими націоналістичними організаціями анонсовано проведення “Маршу Слави Героїв Карпатської України”.
“У зв′язку із хиткою політичною ситуацією та ситуацією із громадською безпекою, щоб уникнути будь-яких провокацій з 16 по 18 березня ми зовсім не радимо відвідувати Закарпаття (зокрема міста Хуст, Ужгород) угорським групам або подорожуючим, а також прохання уникнути відвідування Верецького перевалу в ці дні...”, — йдеться у повідомленні Генконсульства Угорщини в Ужгороді на сторінці Facebook.
Як раніше повідомляв УНН, угорці Закарпаття підтримують ініціативу введення постійної місії ОБСЄ в області.
Пізніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ поінформувала його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Зокрема повідомлялося, що місія ОБСЄ нібито базуватиметься в Ужгороді до складу місії входять 12 людей.
Однак, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні спростувала інформацію про відкриття спостережної місії на Закарпатті, але заявила про посилений моніторинг в Ужгороді.