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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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В Фінляндії водія оштрафували на 130 тисяч доларів за перевищення швидкості

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. У Фінляндії багатого водія оштрафували на 121 000 євро (129 544 долари США) за перевищення швидкості, де такі штрафи розраховуються на основі доходу правопорушника, передає АР, пише УНН.

В Фінляндії водія оштрафували на 130 тисяч доларів за перевищення швидкості

Цитата

«Я дуже шкодую про це», — цитує Андерса Віклефа у статті, опублікованій у понеділок, газета Аландських островів, автономного регіону Фінляндії у Балтійському морі.

Віклеф їхав зі швидкістю 82 кілометри на годину у зоні 50 кілометрів на годину, коли поліція зупинила його та оштрафувала. За повідомленням газети Nya Aaland, поряд з отриманням штрафу його права водія були припинені на 10 днів.

Це був не перший випадок, коли Віклефа ловили за кермом. 2018 року його оштрафували на 63 680 євро (68 176 доларів), а п'ятьма роками раніше йому довелося заплатити 95 000 євро (102 000 доларів).

Віклеф є головою холдингової компанії, до якої входять підприємства у сфері логістики, вертолітних послуг, нерухомості, торгівлі та туризму.

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