В Финляндии водителя оштрафовали на 130 тысяч долларов за превышение скорости
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Финляндии богатого водителя оштрафовали на 121 000 евро (129 544 доллара США) за превышение скорости, где такие штрафы рассчитываются на основе дохода правонарушителя, передает АР, пишет УНН.
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«Я очень сожалею об этом», — цитирует Андерса Виклефа в статье, опубликованной в понедельник, газета Аландских островов, автономного региона Финляндии в Балтийском море.
Виклеф ехал со скоростью 82 километра в час в зоне 50 километров в час, когда полиция остановила его и оштрафовала. По сообщению газеты Nya Aaland, наряду с получением штрафа его водительские права были приостановлены на 10 дней.
Это был не первый случай, когда Виклефа ловили за рулём. В 2018 году его оштрафовали на 63 680 евро (68 176 долларов), а пятью годами ранее ему пришлось заплатить 95 000 евро (102 000 долларов).
Виклеф является главой холдинговой компании, в которую входят предприятия в сфере логистики, вертолётных услуг, недвижимости, торговли и туризма.