Прогноз експерта: В.Гройсман залишиться на посаді Прем’єра як мінімум до осені

"Враховуючи той факт, що зараз більшість депутатів не хочуть дочасних парламентських виборів, дуже велика вірогідність, що Гройсман залишиться на посаді Прем’єра як мінімум до осені, а далі залежить від обставин і від політичних ситуацій як у Верховній Раді, так і в цілому в Україні", - відповів В.Фесенко на запитання, скільки нинішньому Прем’єр-міністру вдасться пробути на своїй посаді.

Говорячи про роботу Володимира Гройсмана, політолог зауважив, що на відміну від свого попередника Арсенія Яценюка, нинішній Прем'єр за рік роботи більше був господарником, ніж політиком.

“Чим він запам’ятався? Рішенням, яке викликало критичне ставлення і з боку політиків, і з боку багатьох пересічних громадян. Я маю на увазі підвищення ціни на газ і тарифів на опалення відповідно. Але все ж таки найбільш резонансним рішенням було підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати. Оце найбільш помітне рішення Прем’єра”, — наголосив він.

Додамо, рішення про доведення мінімальної зарплати до 3200 грн з 1 січня критикували експерти. Зокрема, фахівці РПР зазначали, що підвищення "мінімалки" може призвести до зростання безробіття, передусім за рахунок скорочення некваліфікованих працівників, і, через це – загострення проблемі бідності. Експерти вказували, що в подібних ситуаціях ймовірне переведення працівників на часткову зайнятість; збільшення частки працівників, які перебувають у неоплачених відпустках; переведення зайнятості в неформальну.

Як повідомляв УНН, середня зарплата українців у січні зменшилась на 467 грн у порівнянні з груднем минулого року. При цьому два місяці поспіль - у січні і лютому - фіксувалося збільшення кількості безробітних.

Нагадаємо, 14 квітня минає рік роботи уряду Володимира Гройсмана.

Так, саме 14 квітня 2016 року Верховна Рада затвердила склад нового Кабінету міністрів і програму діяльності нового уряду.