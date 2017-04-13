Прогноз эксперта: В.Гройсман останется на посту Премьера как минимум до осени

"Учитывая тот факт, что сейчас большинство депутатов не хотят досрочных парламентских выборов, очень велика вероятность, что Гройсман останется на посту Премьера как минимум до осени, а дальше зависит от обстоятельств и от политических ситуаций как в Верховной Раде, так и в целом в Украине", - ответил В.Фесенко на вопрос, сколько нынешнему Премьер-министру удастся пробыть на своем посту.

Говоря о работе Владимира Гройсмана, политолог отметил, что в отличие от своего предшественника Арсения Яценюка, нынешний премьер за год работы был скорее хозяйственником, чем политиком.

"Чем он запомнился? Решением, которое вызвало критическое отношение и со стороны политиков, и со стороны многих рядовых граждан. Я имею в виду повышение цены на газ и тарифов на отопление соответственно. Но все же наиболее резонансным решением было повышение вдвое минимальной заработной платы. Это наиболее заметное решение Премьера", - подчеркнул он.

Добавим, решение о доведении минимальной зарплаты до 3200 грн с 1 января критиковали эксперты. В частности, специалисты РПР отмечали, что повышение "минималки" может привести к росту безработицы, прежде всего за счет сокращения неквалифицированных работников, и, поэтому - обострения проблемы бедности. Эксперты указывали, что в подобных ситуациях вероятным является перевод работников на частичную занятость; увеличение доли работников, находящихся в неоплаченных отпусках; перевод занятости в неформальную.

Как сообщал УНН, средняя зарплата украинский в январе уменьшилась на 467 грн по сравнению с декабрем прошлого года. При этом два месяца подряд - в январе и феврале - фиксировалось увеличение количества безработных.

Напомним, 14 апреля исполняется год работы правительства Владимира Гройсмана.

Так, именно 14 апреля 2016 года Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров и программу деятельности нового правительства.