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Прогноз эксперта: В.Гройсман останется на посту Премьера как минимум до осени

Прогноз эксперта: В.Гройсман останется на посту Премьера как минимум до осени

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман останется на своем посту, вероятно, как минимум до осени, а дальше все будет зависеть от политической ситуации как в Верховной Раде, так и в Украине. Такое мнение высказал УНН политолог Владимир Фесенко, анализируя год работы В.Гройсмана в должности главы правительства.

"Учитывая тот факт, что сейчас большинство депутатов не хотят досрочных парламентских выборов, очень велика вероятность, что Гройсман останется на посту Премьера как минимум до осени, а дальше зависит от обстоятельств и от политических ситуаций как в Верховной Раде, так и в целом в Украине", - ответил В.Фесенко на вопрос, сколько нынешнему Премьер-министру удастся пробыть на своем посту.

Говоря о работе Владимира Гройсмана, политолог отметил, что в отличие от своего предшественника Арсения Яценюка, нынешний премьер за год работы был скорее хозяйственником, чем политиком.

"Чем он запомнился? Решением, которое вызвало критическое отношение и со стороны политиков, и со стороны многих рядовых граждан. Я имею в виду повышение цены на газ и тарифов на отопление соответственно. Но все же наиболее резонансным решением было повышение вдвое минимальной заработной платы. Это наиболее заметное решение Премьера", - подчеркнул он.

Добавим, решение о доведении минимальной зарплаты до 3200 грн с 1 января критиковали эксперты. В частности, специалисты РПР отмечали, что повышение "минималки" может привести к росту безработицы, прежде всего за счет сокращения неквалифицированных работников, и, поэтому - обострения проблемы бедности. Эксперты указывали, что в подобных ситуациях вероятным является перевод работников на частичную занятость; увеличение доли работников, находящихся в неоплаченных отпусках; перевод занятости в неформальную.

Как сообщал УНН, средняя зарплата украинский в январе уменьшилась на 467 грн по сравнению с декабрем прошлого года. При этом два месяца подряд - в январе и феврале - фиксировалось увеличение количества безработных.

Напомним, 14 апреля исполняется год работы правительства Владимира Гройсмана.

Так, именно 14 апреля 2016 года Верховная Рада утвердила состав нового Кабинета министров и программу деятельности нового правительства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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