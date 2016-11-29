В естонському місті Раквере встановили різдвяну ялинку з фанери
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Цього року центр міста Раквере, що в Естонії, прикрасила своєрідна різдвяна ялина з фанерних золотистих і сріблястих елементів, передає УНН з посиланням на естонське видання Delfi.
Автором схожої на Ейфелеву вежу стали художник Теет Суур і викладач раквереського профтехучилища Райко Каазік.
Висота ялинки з фанери сягає 12,7 метрів.
Як повідомляв УНН, у Києві 3 грудня встановлять 26-метрову новорічну ялинку.