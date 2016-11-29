В эстонском городе Раквере установили рождественскую елку из фанеры
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В этом году центр города Раквере, что в Эстонии, украсила своеобразная рождественская ель из фанерных золотистых и серебристых элементов, передает УНН со ссылкой на эстонское издание Delfi.
Автором похожей на Эйфелеву башню ели стали художник Теет Суур и преподаватель раквереского профтехучилища Райко Каазик.
Высота елки из фанеры достигает 12,7 метров.
Как сообщал УНН, в Киеве 3 декабря установят 26-метровую новогоднюю елку .