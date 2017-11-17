В Естонії знайшли докази зв'язку затриманого хакера з ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Естонське МВС знайшло докази зв'язку ФСБ із затриманим росіянином Олексієм Васильєвим, якого обвинувачують у підготовці кіберзлочину, передає УНН з посиланням на Geenius.
"Він був не простий інтернет-хуліган. Це була спроба іншої держави проникнути в нашу інфосистему", - віце-канцлер МВС Естонії Ерккі Коорт в інтерв'ю Geenius.
Зазначається, що чиновник не назвав прямо країну, зі спецслужбами якої він був пов'язаний, проте в самій статті йдеться про те, що це ФСБ Росії.
Нагадаємо, Естонія затримала громадянина Росії, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії.