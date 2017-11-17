В Эстонии нашли доказательства связи задержанного хакера из ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Эстонское МВД нашло доказательства связи ФСБ с задержанным россиянином Алексеем Васильевым, которого обвиняют в подготовке киберпреступления, передает УНН со ссылкой на Geenius.
"Он был не простой интернет-хулиган. Это была попытка другого государства проникнуть в нашу инфосистему", - вице-канцлер МВД Эстонии Эркки Коорт в интервью Geenius.
Отмечается, что чиновник не назвал прямо страну, со спецслужбами которой он был связан, однако в самой статье говорится о том, что это ФСБ России.
Напомним, Эстония задержала гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу России.