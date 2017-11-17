В Эстонии нашли доказательства связи задержанного хакера из ФСБ

"Он был не простой интернет-хулиган. Это была попытка другого государства проникнуть в нашу инфосистему", - вице-канцлер МВД Эстонии Эркки Коорт в интервью Geenius.

Отмечается, что чиновник не назвал прямо страну, со спецслужбами которой он был связан, однако в самой статье говорится о том, что это ФСБ России.

Напомним, Эстония задержала гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу России.