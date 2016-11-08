В Естонії запропонували піти у відставку прем'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні вранці в Естонії правління Партії реформ зібралося на екстрене засідання для обговорення плану дій в ситуації щодо уряду після того, як напередодні лідери Соціал-демократичної партії та партії "Союз Вітчизни і Res Publica" (IRL) повідомили, що співпраця з Партією реформ завершена і запропонували прем'єр-міністру Тааві Рийвасу піти у відставку, передає УНН з посиланням на Delfi.
Вчора голова Соціал-демократичної партії Євген Осиновский надіслав своє звернення, в якому повідомив, що соціал-демократи починають консультації для формування нового уряду більшості.
"За довгий час перебування в уряді у Партії реформ вичерпалися ідеї. Те, що колись було інноваційним і новим, сьогодні стало старим і побитим. Все частіше ми спостерігаємо чіпляння за застарілі ідеї та нездатність адекватно реагувати на нові виклики. Кількість вирішених в уряді пунктів не замінить свіжих думок про те, як забезпечити Естонії краще майбутнє", - сказав Є.Осиновский в своєму зверненні.
Правління IRL прийшло до думки, що до сьогоднішнього дня відсутня необхідна для співпраці уряду довіра: "Ми пропонуємо, щоб Тааві Рийвас завтра на засіданні Рійгікогу сам пішов у відставку з посади прем'єр-міністра".
Вказано, що IRL готова брати участь в консультаціях для формування нового правомочного уряду більшості.