В Эстонии предложили уйти в отставку премьеру

Вчера глава Социал-демократической партии Евгений Осиновский направил свое обращение, в котором сообщил, что социал-демократы начинают консультации для формирования нового правительства большинства.

"За долгое время пребывания в правительстве в Партии реформ иссякли идеи. То, что когда-то было инновационным и новым, сегодня стало старым и избитым. Все чаще мы наблюдаем цепляние за устаревшие идеи и неспособность адекватно реагировать на новые вызовы. Количество решенных в правительстве пунктов не заменит свежих мыслей о том, как обеспечить Эстонии лучшее будущее", - сказал Е.Осиновский в своем обращении.

Правление IRL пришло к мнению, что до сегодняшнего дня отсутствует необходимое для сотрудничества правительства доверие: "Мы предлагаем, чтобы Рыйвас завтра на заседании Рийгикога сам ушел в отставку с поста премьер-министра".

Указано, что IRL готова участвовать в консультациях для формирования нового правомочного правительства большинства.