В Эстонии предложили уйти в отставку премьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня утром в Эстонии правление Партии реформ собралось на экстренное заседание для обсуждения плана действий в ситуации с правительством после того, как накануне лидеры Социал-демократической партии и партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) сообщили, что сотрудничество с Партией реформ завершено и предложили премьер-министру Таави Рыйвасу уйти в отставку, передает УНН со ссылкой на Delfi.
Вчера глава Социал-демократической партии Евгений Осиновский направил свое обращение, в котором сообщил, что социал-демократы начинают консультации для формирования нового правительства большинства.
"За долгое время пребывания в правительстве в Партии реформ иссякли идеи. То, что когда-то было инновационным и новым, сегодня стало старым и избитым. Все чаще мы наблюдаем цепляние за устаревшие идеи и неспособность адекватно реагировать на новые вызовы. Количество решенных в правительстве пунктов не заменит свежих мыслей о том, как обеспечить Эстонии лучшее будущее", - сказал Е.Осиновский в своем обращении.
Правление IRL пришло к мнению, что до сегодняшнего дня отсутствует необходимое для сотрудничества правительства доверие: "Мы предлагаем, чтобы Рыйвас завтра на заседании Рийгикога сам ушел в отставку с поста премьер-министра".
Указано, что IRL готова участвовать в консультациях для формирования нового правомочного правительства большинства.