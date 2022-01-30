В Естонії внаслідок снігової бурі без світла залишилися десятки тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Через снігову бурю в Естонії без світла залишилися десятки тисяч людей. Також сніг перекрив частину доріг. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.
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Зазначається, що без світла залишилися понад десять тисяч домогосподарств. Частина рейсів в естонських аеропортах була скасована. У Талліннському аеропорту заявили, що частина рейсів була перепризначена на аеропорти сусідніх з Естонією країн.
На західному узбережжі Балтійського моря дме вітер до 25 м/с. Дороги, як місцевого значення, так і республіканські, частково закриті через сніг.
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У США через потужні снігопади тисячі будинків залишилися без електрики, скасовано авіарейси.