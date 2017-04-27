В Естонії розпочались масштабні навчання НАТО з кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Цього тижня НАТО проводить в Естонії навчання кіберцентру НАТО під назвою Locked Shields 2017 року, які є найбільшими та найновішими навчаннями з кібероборони у світі. Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО, передає УНН.
Зазначається, що у навчаннях беруть участь близько 800 учасників з 25 країн.
Серед учасників є експерти з питань безпеки, які захищають національні ІТ-системи, співробітники політичних і юридичних радників союзників і партнерів НАТО.
Під час навчань фахівці повинні будуть захищати свої послуги і мережі військово-повітряної бази від вигаданої країни, від кібератак на безпілотні літальні апарати, командні та контрольні системи військових і інших об'єктів інфраструктури.
Під час навчань змоделюють понад 2,5 тис кібератак.
Як повідомляв УНН, спеціалісти НАТО торік фіксували по 500 кібертатак щомісяця.