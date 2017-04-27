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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Эстонии начались масштабные учения НАТО по кибербезопасности

Киев • УНН

 • 11095 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. На этой неделе НАТО проводит в Эстонии обучения киберцентра НАТО под названием Locked Shields 2017 года, которые являются крупнейшими и самыми современными учениями с киберобороны в мире. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО, передает УНН.

В Эстонии начались масштабные учения НАТО по кибербезопасности

Отмечается, что в учениях принимают участие около 800 участников из 25 стран.

Среди участников есть эксперты по вопросам безопасности, которые защищают национальные ИТ-системы, сотрудники политических и юридических советников союзников и партнеров НАТО.

Во время учений специалисты должны будут защищать свои услуги и сети военно-воздушной базы от вымышленной страны, от кибератак на беспилотные летательные аппараты, командные и контрольные системы военных и других объектов инфраструктуры.

Во время учений смоделируй более 2,5 тыс кибератак.

Как сообщал УНН, специалисты НАТО в прошлом году фиксировали по 500 кибертатак ежемесячно .

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