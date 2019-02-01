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В Естонії лютує грип

В Естонії лютує грип

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Естонії лютує грип. За останні пару тижнів кількість хворих небезпечним вірусом збільшилася в 4 рази, проте, лікарі стверджують, що пік захворюваності ще попереду. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

Захворюваність на грип в Естонії зростає у всіх вікових групах. Минулого тижня найбільше хворих було серед школярів і людей працездатного віку.

"У нас в середньому на гострі респіраторні вірусні захворювання захворює 4500 чоловік в тиждень. При цьому десь 50% з них - хворі вірусом грипу. На жаль, у нас вже є зареєстровані перші смертельні випадки: за 2 місяці загинули 8 осіб. Це люди з важкими хронічними захворюваннями і люди старшого віку. На жаль, грип виявився тією самою останньою краплею, яка привела їх до смерті. За нашими даними, які ми отримуємо з лікарень, ніхто з них не був вакцинований", - сказала головний спеціаліст Центру грипу департамента охорони здоров'я Ольга Садикова.

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Як повідомляв УНН, Бельгія готується до епідемії грипу

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