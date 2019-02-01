В Эстонии свирепствует грипп

Заболеваемость гриппом в Эстонии растет во всех возрастных группах. На прошлой неделе больше всего заболевших было среди школьников и людей трудоспособного возраста.

"У нас в среднем острыми респираторными вирусными заболеваниями заболевает 4500 человек в неделю. При этом где-то 50% из них – больные вирусом гриппа. К сожалению, у нас уже есть зарегистрированные первые смертельные случаи: за 2 месяца погибли 8 человек. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и люди старшего возраста. К сожалению, грипп оказался той самой последней каплей, которая привела их к смерти. По нашим данным, которые мы получаем из больниц, никто из них не был вакцинирован", – сказала главный специалист Центра гриппа Департамента здравоохранения Ольга Садикова.



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