В епізоді "Батьківщини" згадали "розп’ятого хлопчика" з Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У епізоді сьомого сезону американському серіалу “Батьківщина” з’явилася згадка про “розп’ятого хлопчика” в Донецькій області, передає УНН з посиланням на серію.
Герої серіалу, говорячи про фейкові повідомлення та дезінформацію, обговорюють повідомлення російських ЗМІ про дитину, нібито розп’ятого в 2014 році українськими військовими в Донецькій області.
Телевізійний сюжет про “розп’ятого хлопчика” з’явився в російських ЗМІ в липні 2014 року.
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Пізніше ряд видань, в тому числі “Російська служба Бі-бі-сі”, звернули увагу на те, що інформація в сюжеті не відповідає дійсності.