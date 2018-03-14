В эпизоде "Родины" вспомнили "распятого мальчика" из Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В эпизоде седьмого сезона американском сериала "Родина" появилось упоминание о "распятом мальчике" в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на серию.
Герои сериала, говоря о фейковых сообщениях и дезинформацию, обсуждают сообщения российских СМИ о ребенке, якобы распятом в 2014 году украинскими военными в Донецкой области.
Телевизионный сюжет о "распятом мальчике" появился в российских СМИ в июле 2014 года.
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Позже ряд изданий, в том числе "Русская служба Би-би-си", обратили внимание на то, что информация в сюжете не соответствует действительности.