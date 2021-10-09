В Енергодарі легковик на переході збив військового, який патрулював місто

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Енергодарі Запорізької області водій легковика на нерегульованому переході скоїв наїзд на військовослужбовця, який перебував на службі з охорони громадського порядку. Про це повідомили у Васильківському райуправлінні поліції ГУНП у Запорізькій області, пише УНН.

Деталі

Про ДТП на вулиці Курчатова в Енергодарі у поліцію повідомили 8 жовтня о 22:50.

На місці події правоохоронці встановили, що “водій, 1997 року народження, мешканець міста Кам’янка-Дніпровська, керуючи автомобілем “ВАЗ 2110”, рухаючись на нерегульованому пішохідному переході, нехтуючи правилами дорожнього руху, скоїв наїзд на військовослужбовця 2000 року народження, який перебував на службі по охороні громадського порядку".

Останньому, як вказано, "було надано медичну допомогу та поставлено діагноз: забій коліна, від госпіталізації відмовився".

Стосовно правопорушника, як вказано, складений адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-серпні в Україні сталося 120 209 ДТП, що на 17,8% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 15 613 ДТП — з травмованими (-4,4%), у яких загинуло 1914 людей (-9,1%) та 19 309 людей отримали травми (-5,3%).

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