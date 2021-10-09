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В Энергодаре легковушка на переходе сбила военного, патрулировавшего город

В Энергодаре легковушка на переходе сбила военного, патрулировавшего город

Киев  •  УНН

 • 20064 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Энергодаре Запорожской области водитель легковушки на нерегулируемом переходе совершил наезд на военнослужащего, который находился на службе по охране общественного порядка. Об этом сообщили в Васильковском райуправлении полиции ГУНП в Запорожской области, пишет УНН.

Детали

О ДТП на улице Курчатова в Энергодаре в полицию сообщили 8 октября в 22:50.

На месте происшествия правоохранители установили, что "водитель, 1997 года рождения, житель города Каменка-Днепровская, управляя автомобилем "ВАЗ 2110", двигаясь на нерегулируемом пешеходном переходе, пренебрегая правилами дорожного движения, совершил наезд на военнослужащего 2000 года рождения, который находился на службе по охране общественного порядка".

Последнему, как указано, "была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: ушиб колена, от госпитализации отказался".

Относительно правонарушителя, как указано, составлен административный протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-августе в Украине произошло 120 209 ДТП, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 15 613 ДТП - с травмированными (-4,4%), в которых погибло 1914 человек (-9,1%) и 19 309 человек получили травмы (-5,3%).

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