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В "Енергоатомі" катастрофічна ситуація з фінансами - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. В "Енергоатому" величезна кредиторська заборгованість і борги перед постачальниками. Про це у коментарі УНН заявила член експертної Ради при Міністерстві енергетики Ольга Кошарна.

В "Енергоатомі" катастрофічна ситуація з фінансами - експерт

"Енергоатом" брав комерційні кредити для виплати зарплат, у них величезна заборгованість перед постачальниками товарів і послуг за виконану роботу. Наприклад - перед "Турбоатомом". Катастрофічна ситуація з фінансами в "Енергоатома", - говорить вона.

За даними самого "Енергоатому", у першому півріччі 2020 року державний оператор національних АЕС отримав 2,65 млрд грн збитків проти 1,11 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

Управляє компанією з березня місяця Петро Котін, який за цей час вже двічі подавав декларацію через перебільшення "ліміту" за доходами. У квітні Котін отримав зарплату обсягом 125,9 тис. грн, а в травні - 296 тис. грн.

При цьому Котін заблокував проведення антикорупційної перевірки в "Енергоатомі". Це вперше, кажуть в НАЗК.

"З огляду на це, вважаємо, що на підприємстві мають місце системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства і безпеку всієї галузі атомної енергетики", - коментує голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" віддав на тендері 104 млн грн "технічному" учаснику, а в червні переплатив близько 11 млн грн на тендері з технічного переоснащення енергоблоку № 5 Запорізької АЕС. У компанії обіцяли провести службове розслідування і оприлюднити результати. Утім, таких поки немає.

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