В “Энергоатоме” катастрофическая ситуация с финансами - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. У “Энергоатома” огромная кредиторская задолженность и долги перед поставщиками. Об этом в комментарии УНН заявила член экспертного Совета при Министерстве энергетики Ольга Кошарная.
“Энергоатом” брал коммерческие кредиты для выплаты зарплат, у них огромная задолженность перед поставщиками товаров и услуг за проделанную работу. К примеру — перед “Турбоатомом”. Катастрофическая ситуация с финансами у “Энергоатома”, — говорит она.
По данным самого “Энергоатома”, в первом полугодии 2020 года государственный оператор национальных АЭС получил 2,65 млрд грн убытков против 1,11 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.
Управляет компанией с марта месяца Петр Котин, который за это время уже дважды подавал декларацию из-за преувеличения “лимита” по доходам. В апреле Котин получил зарплату в размере 125,9 тыс. грн, а в мае — 296 тыс. грн.
В то же время Котин заблокировал проведение антикоррупционной проверки в “Энергоатоме”. Это впервые, говорят в НАПК.
“Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики”, — комментирует глава НАПК Александр Новиков.
Ранее сообщалось, что “Энергоатом” отдал на тендере 104 млн грн “техническому” участнику, а в июне переплатил около 11 млн грн на тендере по техническому переоснащению энергоблока № 5 Запорожской АЭС. В компании обещали провести служебное расследование и обнародовать результаты. Впрочем, таких пока нет.