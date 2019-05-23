В елітному будинку, де живе прокурор Кулик, відключили гарячу воду за борги

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Елітний багатоповерховий житловий комплекс “Diplomat Hall”, в якому проживає прокурор Генеральної прокуратури України Констянтин Кулик, відключили від теплопостачання через заборгованість, передає УНН.

Так, за словами представників управляючої компанії “ПорядОк”, Київгаз відключив “Diplomat Hall” від мережі теплопостачання. Причина в тому, що комунальні послуги оплатили мешканці менше 90% квартир, що знаходяться в цьому житловому комплексі.

Тож у будинку вже другу добу немає гарячої води.

Додамо, прокурор ГПУ Констянтин Кулик у своїй декларації за 2017 рік вказав, що володіє квартирою площею 249 квадратних метрів в ЖК “Diplomat Hall”, яку йому подарувала мама.

Раніше засоби масової інформації повідомляли, що в цьому ж будинку функціонує підпільне елітне казино.

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