В элитном доме, где живет прокурор Кулик, отключили горячую воду за долги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Элитный многоэтажный жилой комплекс "Diplomat Hall", в котором проживает прокурор Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик, отключили от теплоснабжения из-за задолженности, передает УНН.
Так, по словам представителей управляющей компании "ПорядОк", Киевгаз отключил "Diplomat Hall" от сети теплоснабжения. Причина в том, что коммунальные услуги оплатили жители менее 90% квартир, находящихся в этом жилом комплексе.
Поэтому в доме уже вторые сутки нет горячей воды.
Добавим, прокурор ГПУ Константин Кулик в своей декларации за 2017 указал, что владеет квартирой площадью 249 квадратных метров в ЖК "Diplomat Hall", которую ему подарила мама.
Ранее средства массовой информации сообщали, что в этом же здании функционирует подпольное элитное казино.