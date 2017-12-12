В ефірі загальнонаціональних радіостанцій звучить приблизно 81% української мови
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На даний момент в ефірі загальнонаціональних радіостанцій звучить приблизно 81% української мови. Про це на брифінгу повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський, передає УНН.
"Розмовні квоти на радіостанціях перевиконуються в середньому на 38%. Загалом, української мови в ефірі загальнонаціональних радіостанцій наразі 81%", - повідомив Костинський.
Так, за словами Костинського, в першій п'ятірці найкращих радіостанцій в питання дотримання мовних квот знаходяться такі станції, як Країна FM, Суспільне мовлення, Ера FM, Kiss FM та Ретро FM.
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Серед областей найкращий показник у Рівненської та Чернівецької областях - там в ефірі звучить 100% української мови.
Нагадаємо, протягом року дії мовних квот на радіостанціях України було зафіксовано 17 порушень, у всіх випадках були призначені штрафи.