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В ефірі загальнонаціональних радіостанцій звучить приблизно 81% української мови

В ефірі загальнонаціональних радіостанцій звучить приблизно 81% української мови

Київ • УНН

 • 8734 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. На даний момент в ефірі загальнонаціональних радіостанцій звучить приблизно 81% української мови. Про це на брифінгу повідомив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський, передає УНН.

"Розмовні квоти на радіостанціях перевиконуються в середньому на 38%. Загалом, української мови в ефірі загальнонаціональних радіостанцій наразі 81%", - повідомив Костинський.

Так, за словами Костинського, в першій п'ятірці найкращих радіостанцій в питання дотримання мовних квот знаходяться такі станції, як Країна FM, Суспільне мовлення, Ера FM, Kiss FM та Ретро FM.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські радіостанції в 2017 році перевиконували мовні квоти в середньому на 13%

Серед областей найкращий показник у Рівненської та Чернівецької областях - там в ефірі звучить 100% української мови.

Нагадаємо, протягом року дії мовних квот на радіостанціях України було зафіксовано 17 порушень, у всіх випадках були призначені штрафи.

Українські Національні Новини

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