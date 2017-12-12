В эфире общенациональных радиостанций звучит примерно 81% украинского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На данный момент в эфире общенациональных радиостанций звучит примерно 81% украинского языка. Об этом на брифинге сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.
"Размывание квоты на радиостанциях перевыполняются в среднем на 38%. В общем, украинского языка в эфире общенациональных радиостанций пока 81%", - сообщил Костинский.
Так, по словам Костинского, в первой пятерке лучших радиостанций по вопросам соблюдения языковых квот находятся такие станции, как Страна FM, Общественное вещание, Эра FM, Kiss FM и Ретро FM.
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Среди областей лучший показатель в Ровенской и Черновицкой областях - там в эфире звучит 100% украинского языка.
Напомним, в течение года действия языковых квот на радиостанциях Украины было зафиксировано 17 нарушений, во всех случаях были назначены штрафы.