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В Дубаї процвітає бізнес з клонування верблюдів

В Дубаї процвітає бізнес з клонування верблюдів

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Клонування верблюдів користується великим попитом в ОАЕ, через що, вчені в дубайських клініках  працюють цілодобово, щоб виробляти тварин "під копірку". Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Сучасні технології дозволяють багатим клієнтам замовити собі найкрасивішого верблюда для участі в конкурсі краси серед цих тварин.

"У нас настільки великий попит на клонування верблюдів, що ми не в змозі його задовольнити", - сказав AFP науковий керівник центру Нісар Вані.

Конкурси краси - не єдина рушійна сила індустрії клонування верблюдів. Багато клієнтів хочуть відтворити бігових верблюдів або тварин, які виробляють велику кількість молока.

Клієнти платять від 200 до 400 тисяч дирхамів (54 500-109 тисыч доларів США) за дублювання верблюда.

Сауд Аль-Отаібі, який проводить аукціон верблюдів в Кувейті, сказав, що оцінка покупцями зовнішнього вигляду тварин є "ключем до його бізнесу".

"Ціна верблюда визначається в залежності від його краси, здоров'я і популярності породи", - сказав він AFP.

Доповнення

Дванадцять років тому в Дубаї з'явився перший в світі клонований верблюд. Інджаз, клонований верблюд, чиє ім'я по-арабськи означає "досягнення", народився 8 квітня 2009 року після більш ніж п'яти років роботи вчених.

"Зараз ми виробляємо багато, від 10 до 20 дітинчат верблюдів на рік. У цьому році у нас 28 вагітностей (поки), в минулому році у нас було 20 ", - з гордістю кажуть вчені.

Відомі як "кораблі пустелі" і колись використовувані для пересування по пісках Арабського півострова, верблюди є символами традиційної культури Перської затоки.

Тепер, після того, як вони були замінені позашляховиками в якості основного виду транспорту, вони використовуються для гонок, м'яса і молока.

"Ми клонували кілька верблюдів, які виробляють понад 35 літрів молока в день", - сказав вчений, в порівнянні з п'ятьма літрами у звичайних верблюдів.

Верблюже молоко зазвичай знаходиться поруч зі звичайним молоком в супермаркетах в Перській затоці, а м'ясні продукти, такі як карпаччо з верблюда, подають в модних ресторанах.

Довідка

Самки верблюдів народжують тільки одне дитинча кожні два роки, включаючи період вагітності 13 місяців. Але центри розведення використовують техніку сурогатного материнства для збільшення числа нащадків.

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