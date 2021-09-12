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В Дубае процветает бизнес по клонированию верблюдов

В Дубае процветает бизнес по клонированию верблюдов

Киев  •  УНН

 • 66292 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Клонирование верблюдов пользуется большим спросом в ОАЭ, из-за чего, ученые в дубайских клиниках работают круглосуточно, чтобы производить животных "под копирку". Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Современные технологии позволяют богатым клиентам заказать себе красивого верблюда для участия в конкурсе красоты среди этих животных. 

"У нас настолько большой спрос на клонирование верблюдов, мы не в состоянии его удовлетворить", - сказал AFP научный руководитель центра Нисар Вани.

Конкурсы красоты - не единственная движущая сила индустрии клонирования верблюдов. Многие клиенты хотят воссоздать гоночных верблюдов или животных, которые производят большое количество молока.

Клиенты платят от 200 до 400 тысяч дирхамов (54 500-109 тысяч долларов США) за дублирование верблюда.

Сауд Аль-Отаиби, который проводит аукцион верблюдов в Кувейте, сказал, что оценка покупателями внешнего вида животных является "ключом к его бизнесу".

"Цена верблюда определяется в зависимости от его красоты, здоровья и популярности породы", - сказал он AFP.

Дополнение

Двенадцать лет назад в Дубае появился первый в мире клонированный верблюд. Инджаз, клонированный верблюд, чье имя по-арабски означает "достижение", родился 8 апреля 2009 года после более чем пяти лет работы ученых.

"Сейчас мы производим много, от 10 до 20 детенышей верблюдов в год. В этом году у нас 28 беременностей (пока), в прошлом году у нас было 20", - с гордостью говорят ученые.

Известные как "корабли пустыни" и ранее используемые для передвижения по пескам Арабского полуострова, верблюды являются символами традиционной культуры Персидского залива.

Теперь, после того, как они были заменены внедорожниками в качестве основного вида транспорта, они используются для гонок, мяса и молока.

"Мы клонировали несколько верблюдов, которые производят более 35 литров молока в день", - сказал ученый, по сравнению с пятью литрами в обычных верблюдов.

Верблюжье молоко обычно находится рядом с обычным молоком в супермаркетах в Персидском заливе, а мясные продукты, такие как карпаччо из верблюда, подают в модных ресторанах.

Справка

Самки верблюдов рожают только одного детеныша каждые два года, включая период беременности 13 месяцев. Но центры разведения используют технику суррогатного материнства для увеличения числа потомков.

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