В Дубаї пожежники використовують реактивні ранці для гасіння пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Пожежники в Дубаї почали використовувати гідроцикли та реактивні ранці для гасіння пожеж, передає УНН з посиланням на Time.
За словами рятувальників, такий метод був названий “Дельфін” та є дуже простим у використанні.
Пожежник використовує тиск води в гідроциклі, який діє на наповнений водою ранець та пожежний шланг. Такий метод дає пожежникам більший доступ до пожеж на човнах, дорогах та бетонних спорудах, а також необмежений запас води для приборкання полум’я.
Крім того, важливо, що цей спосіб допомагає уникнути заторів на дорогах в години пік та дозволяє швидше реагувати на пожежу.
Як повідомляв УНН, пожежа сталася в храмі святого князя Володимира на Київщині.