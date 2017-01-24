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В Дубаї пожежники використовують реактивні ранці для гасіння пожеж

В Дубаї пожежники використовують реактивні ранці для гасіння пожеж

Київ • УНН

 • 16953 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Пожежники в Дубаї почали використовувати гідроцикли та реактивні ранці для гасіння пожеж, передає УНН з посиланням на Time.

За словами рятувальників, такий метод був названий “Дельфін” та є дуже простим у використанні.

Пожежник використовує тиск води в гідроциклі, який діє на наповнений водою ранець та пожежний шланг. Такий метод дає пожежникам більший доступ до пожеж на човнах, дорогах та бетонних спорудах, а також необмежений запас води для приборкання полум’я.

Крім того, важливо, що цей спосіб допомагає уникнути заторів на дорогах в години пік та дозволяє швидше реагувати на пожежу.

Як повідомляв УННпожежа сталася в храмі святого князя Володимира на Київщині.

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