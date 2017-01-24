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В Дубае пожарные используют реактивные ранцы для тушения пожаров

В Дубае пожарные используют реактивные ранцы для тушения пожаров

Киев • УНН

 • 16953 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Пожарные в Дубае начали использовать гидроциклы и реактивные ранцы для тушения пожаров, передает УНН со ссылкой на Time.

По словам спасателей, такой метод был назван "Дельфин" и он очень прост в использовании.

Пожарный использует давление воды в гидроцикле, которое действует на наполненный водой ранец и пожарный шланг. Такой метод дает пожарным больший доступ к пожарам на лодках, дорогах и бетонных сооружениях, а также неограниченный запас воды для тушения пламени.

Кроме того, важно, что этот способ помогает избежать пробок на дорогах в часы пик и позволяет быстрее реагировать на пожар.

Как сообщал УНН, пожар произошел в храме святого князя Владимира в Киевской области.

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