В Дубае пожарные используют реактивные ранцы для тушения пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Пожарные в Дубае начали использовать гидроциклы и реактивные ранцы для тушения пожаров, передает УНН со ссылкой на Time.
По словам спасателей, такой метод был назван "Дельфин" и он очень прост в использовании.
Пожарный использует давление воды в гидроцикле, которое действует на наполненный водой ранец и пожарный шланг. Такой метод дает пожарным больший доступ к пожарам на лодках, дорогах и бетонных сооружениях, а также неограниченный запас воды для тушения пламени.
Кроме того, важно, что этот способ помогает избежать пробок на дорогах в часы пик и позволяет быстрее реагировать на пожар.
Как сообщал УНН, пожар произошел в храме святого князя Владимира в Киевской области.