В ДТП на Дніпропетровщині загинула неповнолітня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області внаслідок ДТП загинула 17-річна дівчина. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
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ДТП сталася ввечереі на вулиці Партизанській міста Підгородне Дніпровського району. Легковик «BMW X5» зіткнувся з електричною опорою.
Внаслідок аварії загинула дівчина, 2004 року народження, яка знаходилась на пасажирському сидінні. Водій транспортного засобу від медичної допомоги відмовився.
Фахівці ДСНС переконалися у відсутності небезпеки займання автомобіля. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
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