В ДТП на Дніпропетровщині загинула неповнолітня

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ДТП сталася ввечереі на вулиці Партизанській міста Підгородне Дніпровського району. Легковик «BMW X5» зіткнувся з електричною опорою.

Внаслідок аварії загинула дівчина, 2004 року народження, яка знаходилась на пасажирському сидінні. Водій транспортного засобу від медичної допомоги відмовився.

Фахівці ДСНС переконалися у відсутності небезпеки займання автомобіля. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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