В ДТП в Днепропетровской области погибла несовершеннолетняя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Днепропетровской области в результате ДТП погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщили УНН в пресс служба ГСЧС в Днепропетровской области.
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ДТП произошло вечером на улице Партизанской города Подгородное Днепровского района. Легковушка BMW X5 столкнулась с электрической опорой.
В результате аварии погибла девушка, 2004 года рождения, которая находилась на пассажирском сиденье. Водитель транспортного средства от медицинской помощи отказался.
Специалисты ГСЧС убедились в отсутствии опасности возгорания автомобиля. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним
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