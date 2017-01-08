В ДСНС розповіли подробиці нічного вибуху в будинку на Одещині
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 січня. УНН. Внаслідок вибуху та руйнування будівельних конструкцій будинку в с.Сухий Лиман загинули 2 особи, 90-літню жінку дістали з-під завалів живою, в неї травма ноги. Про це кореспонденту УНН повідомив речник ГУ ДСНС в Одеській області Андрій Мельник.
Він зазначив, що в будинку, в якому стався вибух, прописано 6 людей, на момент трагедії в будівлі знаходилися троє.
Так, внаслідок вибуху двоє чоловіків загинуло, одного з них буквально розірвало на частини. Жінку рятувальники дістали з-під завалів. В неї діагностували травму ноги, постраждалу у стані середньої тяжкості доставлено до міської клінічної лікарні № 11.
“Зараз на місці події працюють вибухотехніки, а також правоохоронці. Вони досі не з’ясували основну причину вибуху”, — зазначив А.Мельник.
Внаслідок інциденту будинок зруйнований майже повністю.
Нагадаємо, вибух з подальшим загорянням стався у неділю, 8 січня, о 00:50 у приватному одноповерховому будинку.